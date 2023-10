partilhe no Facebook

Ferreira do Zêzere aprova voto de louvor a António Martins

O nadador António Pedro Vicente Martins sagrou-se campeão nacional no seu escalão, ao conquistar o primeiro lugar no XVI Circuito Nacional de Águas Abertas. O campeonato incluiu 16 provas realizadas em Portugal Continental e ilhas, iniciando-se a 6 de Maio na Madeira e terminando a 8 de Outubro em Tomar. A Câmara de Ferreira do Zêzere felicitou o atleta de natação e aprovou, por unanimidade, um voto de louvor ao atleta proposto pelo presidente, Bruno Gomes.

O percurso de António Martins tem sido exponencial, destacando-se o primeiro lugar na travessia da Ria de Aveiro, na ilha da Madeira e em Peniche. Conquistou também inúmeros segundos e terceiros lugares em diversas provas a nível nacional.