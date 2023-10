Financiamento garantido para remodelar Torre das Cabaças em Santarém

Intervenção no monumento onde está instalado o Núcleo Museológico do Tempo conta com um apoio de 36 mil euros do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus.

O projecto de remodelação da exposição permanente da Torre das Cabaças, em Santarém, vai contar com financiamento no valor de 36.520 euros do Programa de Apoio a Museus da Rede Portuguesa de Museus, em resultado da candidatura apresentada pelo Museu Municipal de Santarém. Esse montante corresponde a 60 por cento do custo total previsto no Núcleo Museológico do Tempo, instalado nesse monumento do centro histórico da cidade.

A cerimónia de celebração de contratos de financiamento dos projectos distinguidos decorreu no dia 26 de Outubro, no Museu de Marinha, em Lisboa, presidida pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro. No caso de Santarém, receberam o galardão o vereador com o pelouro da Cultura do Município de Santarém, Nuno Domingos e o técnico e historiador da autarquia, Luís Mata.

Em nota de imprensa, a autarquia refere que a aprovação deste projecto representa não apenas um marco para o Museu Municipal de Santarém, mas também uma contribuição significativa para a melhoria e preservação do património cultural da região.