Novo mapa para vidas sem idade a 16 de Novembro

A 16 de Novembro, pelas 18 horas, vai realizar-se uma sessão, aberta a todos os interessados, que pretende identificar, dar visibilidade analisar as barreiras e forças dinâmicas das transições (pessoais e profissionais) e explorar novos mapas de vida sem prazos por idade. O workshop organizado pela equipa de Intransitus.pt é de participação gratuita e tem como principais objetivos Identificar e mapear os stakeholders envolvidos e os papéis-chave nos processos de transição; Compreender as dinâmicas de poder entre os actores que influenciam o ecossistema das transições e analisar criticamente as barreiras, os pontos fortes, as oportunidades e as "zonas cinzentas" dentro do sistema.

A sessão realiza-se no Espaço Santa Catarina, no Largo Dr. António de Sousa Macedo, nº 7D, em Lisboa e tem a colaboração de O MIRANTE - Jornalismo de proximidade, Nova School of Business and Economic, HR4U - Formação, Coaching e Consultoria, Movimento e Plataforma 55+, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/Universidade Nova de Lisboa, Associação dNovo e conta com o apoio da Junta de Freguesia da Misericórdia (Lisboa).

Sobre o projeto Intransitus

Promovemos projetos de transformação e suporte para vidas em transição.

Nossa Missão: apoiar pessoas que perderam a estabilidade de um emprego e procuram novos mapas de vida durante a transição pessoal ou profissional.

Quem somos: uma rede de profissionais que se dedica a desenvolver estratégias e programas de transformação para os desafios de idadismo/empregabilidade e transições de vida (pessoal e profissional).

Contatos:

Para mais informações, oportunidades de colaboração ou sobre o projeto, por favor, contacte-nos através do email info@intransitus.pt