Programa Aconchego quer combater a solidão de idosos em Vila Franca de Xira

Projecto é destinado a pessoas com mais de 60 anos que vivam sozinhas ou com o cônjuge e enfrentem solidão ou isolamento social.

Vila Franca de Xira vai estudar a possibilidade de implementar no seu território o programa “Aconchego", destinado a combater a solidão dos idosos e ajudar a colmatar a escassez de habitação para jovens estudantes.

A proposta para que o programa arranque no concelho foi apresentado pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e foi aprovada por maioria com o voto contra da CDU, que apesar de não duvidar da bondade da proposta, considerou que fica aquém das reais necessidades de habitação e que apenas pretende contornar um problema criado por sucessivos governos do PS e PSD.

Já Bárbara Fernandes, do Chega, considerou a ideia interessante mas lamentou ser uma cópia de um programa já implementado no Porto e acusou a coligação de falta de ideias de projectos a implementar no concelho.

Em Portugal o programa “Aconchego” já foi implementado em concelhos como Porto e Mirandela e já serviu mais de 500 pessoas. Mas houve também alguns casos que levantaram preocupações de segurança pelo que a avançar em Vila Franca de Xira, terá de ser revisto face ao que já existe, avisou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira.



