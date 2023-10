Rui Barreiro pede amnistia para se safar de castigo confirmado pelo tribunal

Rui Barreiro, antigo presidente da Câmara de Santarém e ex-secretário de Estado, foi castigado com uma suspensão, contestou a pena em tribunal e não lhe foi dada razão. Recorreu e agora vem invocar uma amnistia no âmbito das Jornada Mundial da Juventude.

O ex-secretário de Estado das Florestas e antigo presidente da Câmara de Santarém, Rui Barreiro, está a recorrer à amnistia no âmbito das Jornada Mundial da Juventude para se livrar da pena disciplinar que lhe foi aplicada pelo Ministério da Agricultura, onde é inspector, por violação do dever de imparcialidade. O pedido foi enviado para o Tribunal Central Administrativo Sul para o qual recorreu depois de o Tribunal Administrativo de Leiria ter confirmado a decisão do ministério de o suspender por 20 dias sem direito a remuneração.

O juiz de Leiria, onde Rui Barreiro contestou o castigo, confirmou que o político socialista tinha omitido ser sócio de uma empresa de projectos para a agricultura, não dando razão às alegações de que a situação era do conhecimento das chefias. O processo disciplinar despachado pela então ministra da Agricultura, Assunção Cristas, teve origem numa notícia de O MIRANTE que dava conta que a empresa de que era sócio, criada em 2008, tinha feito processos de candidatura de apoios a agricultores que eram avaliados pelos seus colegas do ministério.

Em causa está o facto de Rui Barreiro ter pedido autorização para acumulação de funções de inspector principal do ministério, com as funções privadas de avaliador e consultor, mas nunca ter dito que tinha uma empresa numa área que seria incompatível. Em Outubro de 2012 quando pediu a renovação da acumulação de funções de avaliador e consultor, o seu superior hierárquico pediu mais explicações, como o local do exercício de funções privadas e a duração. Rui Barreiro respondeu que a sua actividade era de aconselhamento e apoio a investimentos e que exercia a função de perito avaliador junto do Tribunal da Relação de Évora. Mas omitiu a sua condição de empresário.

Rui Barreiro invoca a Lei n.º 38-A/2023, de 2 de Agosto, que “estabelece um perdão de penas e uma amnistia de infracções pela realização da Jornada Mundial da Juventude”, estando abrangidas as sanções penais relativas aos ilícitos praticados até 19 de Junho, por pessoas que tenham entre 16 e 30 anos de idade. Como o político é mais velho invoca uma alínea que abrange as infracções disciplinares.

Empresa de amigos passa a familiar

Rui Barreiro constituiu a empresa Afonso Barreiro e Melo, Lda, que elaborou candidaturas de agricultores para obtenção de apoios comunitários, geridos pelo ministério, juntamente com amigos e colegas de funções. Um deles era Rui Moreira, director regional de Agricultura e Pescas do Centro na altura em que Barreiro era secretário de Estado do Governo de José Sócrates.

Rui Barreiro já tinha conseguido o controlo da empresa no ano anterior ao processo disciplinar. As quotas passaram para a mulher e os filhos e em 2014 a gerência ficou com Ann Paula Barreiro, mulher do político e a sede mudou da Amora (Seixal) para Santarém na residência de Barreiro.