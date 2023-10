Feira de Doçaria de Abrantes para valorizar tradição e identidade de um território

Na azáfama do primeiro dia da XXI Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes, Maria Madeira atende, explica e serve aqueles que procuram adoçar o paladar na sua banca, onde há de tudo um pouco, desde as tradicionais broas e tigeladas ao red velvet enfeitado com frutos vermelhos e açúcar pilé. Mas nenhum é tão aclamado como o bolo de caramelo salgado, uma das suas especialidades que mais sucesso faz. Para que tudo ficasse no ponto ficaram para trás longas horas em volta dos tachos e do forno lá de casa. “Aqui é tudo caseiro, feito à moda antiga”, atira enquanto serve uma fatia de bolo de amêndoa com doce e fios de ovos.

Na sua montra também não falta a rainha da festa: a palha de Abrantes, um pequeno doce conventual em forma de ouriço feito com doce de ovos e cobertura de fios de ovos levemente tostados, cuja feitura requer muita dedicação e paciência. As receitas sabe-as todas de cor e continua a segui-las à risca por respeito à tradição e a quem lhas passou. Muitas, conta, herdou-as de Maria Amélia Carreiras, uma antiga doceira de Abrantes, já falecida, que sabendo do seu gosto pela doçaria lhe confiou os seus segredos de pasteleira.

Maria Madeira, 55 anos, estreou-se na arte da doçaria há duas décadas, mas só depois de ficar desempregada começou a levá-la mais a sério. Criou a sua marca, as Delícias d’Maria e começou a participar nas festas e feiras da cidade de Abrantes, de onde é natural e onde muitos a conhecem pelas suas mãos abençoadas para a doçaria. Actualmente trabalha num infantário, mas todos os dias, ao chegar a casa, põe o avental e as mãos na massa. “Acho que não há um dia que não faça, tenho encomendas. Faço-o por paixão, mas também por questões financeiras, como isto está é uma ajuda”, conta a abrantina que participa há 10 anos na Feira de Doçaria de Abrantes.

Este ano, o certame contou com 11 doceiros do concelho de Abrantes e 23 nacionais, nomeadamente dos Açores e da Madeira. Não faltaram as queijadas e travesseiros de Sintra, os doces de Arouca e os ovos-moles de Aveiro. A nível local, além das famosas tigeladas e palha de Abrantes houve novidades como os donuts e duchesse de palha de Abrantes, e a recriação das limas, um doce abrantino que tinha caído no esquecimento.

Ano após ano, durante os dias do certame, Pedro António, sócio-gerente da Confeitaria Palha de Abrantes, não tem mãos a medir. Os tabuleiros com o doce - que dá o nome à casa fundada em 1964 pelo seu pai, Daniel António - esgotam e são repostos num ápice. “A palha de Abrantes é o nosso ex-líbris. Somos os produtores mais antigos da cidade e a tradição mantém-se: fazemos tudo como antigamente sem adição de qualquer conservante, apenas com açúcar, gema e água”, explica, acrescentando que a casa que gere não trabalha nem nunca trabalhou com revenda “para não perder a sua identidade e qualidade superior” da doçaria tradicional.



“Trabalho com abelhas desde os 13 anos”

Além da doçaria houve ainda destaque para os licores e o mel produzidos de forma tradicional. É o caso do Mel da Aldeia, produzido na aldeia das Bicas, no concelho de Abrantes. “Este mel é unicamente feito pelas abelhas, não tem adição de mais nada. Temos o mais claro, com maior percentagem de rosmaninho, e o mais escuro que tem um sabor mais intenso”, explica o produtor, António Alves, que viu na Feira da Doçaria uma “boa oportunidade para promover o produto”.

Operador de máquinas, começou a levar a produção de mel “mais a sério há uns quatro ou cinco anos”, mas a sua relação com as abelhas é bem mais antiga. “Trabalho com abelhas desde os 13 anos. O meu pai tinha uns cortiços e comecei a aprender”. Nos dias de hoje, lamenta, é mais difícil a produção devido às pragas de varroa, um ácaro que infesta as colónias de abelhas e a presença cada vez mais assídua de vespas velutina e cabro, que embora seja nativa da Europa “está cada vez mais agressiva com as abelhas”.