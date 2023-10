Festival Gatronómico Couves com Feijões regressa a Torres Novas

Sexta edição do festival, que tem como destaque as couves e os feijões, chega em Novembro e vai contar com 40 restaurantes aderentes.

De 17 a 26 de Novembro em 40 restaurantes do concelho de Torres Novas as couves com feijões vão poder ser degustados sob as mais variadas formas e com distintos acompanhamentos. A VI edição do Festival Gastronómico das Couves com Feijões, que é organizado pelo município torrejano visa “contribuir para a afirmação e preservação de um dos pratos típicos da gastronomia torrejana e conta com o envolvimento da Confraria das Couves com Feijões de Carvalhal da Aroeira”, refere o município em comunicado.