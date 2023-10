Ourém em conferência de imprensa sobre Volta a Espanha 2024

Na passada quarta-feira, 25 de Outubro, realizou-se uma conferência de imprensa da “La Vuelta 2024”, no Pavilhão Carlos Lopes em Lisboa, que juntou representantes das autarquias envolvidas no evento. A Câmara Municipal de Ourém esteve representada pelo presidente da câmara municipal, Luís Miguel Albuquerque, e pelo vereador com o pelouro do desporto, Rui Vital.

27 anos depois, Portugal volta a fazer parte do percurso da prova, que recebe os melhores ciclistas do mundo entre 17 a 19 de Agosto. A cidade de Ourém acolhe a chegada da segunda etapa da prova no dia 18 de agosto.