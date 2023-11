Campanha de adopção de animais em Tomar

A campanha de adoção de animais, organizada pelo Gabinete Médico-Veterinário do Município de Tomar, com a colaboração da Associação Protectora dos Animais da Região do Ribatejo (APARR), vai realizar-se no próximo domingo, 5 de Novembro, na tenda do Mercado Municipal de Tomar, entre as 10h00 e as 16h00. O vereador Hélder Henriques, durante a última reunião de câmara, convidou a população a visitar os animais e, caso haja a possibilidade e condições, adoptar algum animal para lhe dar melhor qualidade de vida.