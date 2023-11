Casa do Benfica de VFX distinguiu sócios em dia de aniversário

A Casa do Benfica de Vila Franca de Xira assinalou a 25 de Outubro o seu 29º aniversário. Num jantar com casa cheia, foram também entregues diplomas aos benfiquistas vilafranquenses que assinalaram 25 anos de sócio. A Casa do Benfica de VFX, como O MIRANTE já noticiara no início do ano, ganhou uma nova dinâmica com novos dirigentes ao comando e já sonha com a implementação de modalidades no futuro. A Casa do Benfica funcionou até 2010 na rua Serpa Pinto, até se mudar para o local onde está hoje, na rua Primeiro de Dezembro, junto da linha de comboio. Tem 460 sócios.