Menopausa aumenta risco de doença cardiovascular, hipertensão e diabetes

Nesta fase da vida da mulher aumentam os riscos cardiovasculares, associados a hipertensão arterial, diabetes e aumento de peso. O MIRANTE conta a história de Carla Carregueira, que entrou em menopausa devido a um problema de saúde, a propósito do Dia Mundial da Menopausa que se assinala a 18 de Outubro.

O ciclo menstrual e os órgãos reprodutores de Carla Carregueira sempre foram normais até ao parto da filha mais nova, altura em que contraiu uma bactéria. Depois de ter alta hospitalar ficou internada por se ter queixado de dores insuportáveis. “Quando foi do parto do meu filho mais velho tive dores mas nada comparadas com o tipo de dores que tive quando nasceu a Maria Inês”, conta a lojista de Santarém a O MIRANTE. A bactéria alojou-se no colo do útero e entretanto os médicos resolveram o problema, mas Carla Carregueira, na altura com 40 anos, confessa nunca mais ter ficado bem.

As dores menstruais, que nunca tinha tido, passaram a ser intensas. Carla Carregueira admite que deixou arrastar o problema durante cerca de seis anos sem procurar ajuda médica. Até que, há três anos, decidiu procurar o médico de família tendo feito vários exames que não detectaram nada. A lojista insistiu e o médico de família encaminhou-a para a especialidade de ginecologia do Hospital Distrital de Santarém. “Não gostei da atitude do médico que me disse que o meu problema era psicológico e deveria procurar ajuda especializada. Eu sabia que alguma coisa não estava bem com o meu corpo”, afirma.

Voltou a falar com o médico de família que a encaminhou para o Hospital de Vila Franca de Xira onde, conta Carla Carregueira, a médica diagnosticou-lhe endometriose. A ginecologista pediu para que fizesse uma ressonância magnética e só aí é que detectaram vários miomas nos órgãos reprodutores. A médica avançou logo para cirurgia para retirar as trompas de Falópio. “A médica explicou-me que os miomas eram grandes e que seriam retiradas as trompas para eu não entrar logo na menopausa. A médica achou que ao retirar as trompas eu iria ficar bem”, recorda.

No entanto, as dores continuaram e a ginecologista perguntou se Carla Carregueira estava disposta a tirar tudo sabendo que iria entrar numa menopausa precoce e que teria que estar preparada física e psicologicamente. Em Outubro do ano passado fez a cirurgia e desde essa altura que entrou numa fase diferente da sua vida. O facto de tirar os órgãos reprodutores não lhe fez confusão. Começou a ter afrontamentos, cansaço extremo e mudanças de humor. “O que ainda não consigo lidar é com o facto de ter sido sempre uma pessoa animada, extrovertida e disposta a divertir-me. Agora sinto que o meu corpo não acompanha a minha personalidade porque estou sempre muito cansada”, confessa.

Começou a fazer tratamento de reposição hormonal há cerca de um mês e refere que ainda não sentiu alterações. Sente que os afrontamentos não são tantos ao longo do dia e têm menos intensidade. Carla Carregueira acha que tomou a melhor opção ao fazer a cirurgia e espera que as coisas melhorem. O que lamenta é a falta de libido sexual que a menopausa lhe trouxe. “Tenho muita sorte com o meu marido porque é muito compreensivo e tem-me ajudado a ultrapassar o problema. Tenho desejo sexual mas durante o acto sexual tenho algumas dores que acredito que vão passar com a reposição hormonal”, refere.