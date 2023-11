Águas do Ribatejo higieniza e monitoriza 110 reservatórios na região

A Águas do Ribatejo (AR) está a desenvolver o processo de limpeza, higienização e manutenção de 110 reservatórios e 136 células de reserva de água para abastecimento. O plano abrange todas os equipamentos nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. A operação envolve equipas da empresa intermunicipal e de uma empresa especializada que vão percorrer todos os municípios com um plano de acção preparado para minimizar o impacto junto dos clientes e consumidores reduzindo ao mínimo as falhas no abastecimento. A limpeza e higienização vai permitir também acções de inspecção ao interior dos reservatórios, células de armazenamento de água, estações elevatórias e circuitos hidráulicos para monitorizar o estado de conservação dos mesmos.

Francisco Oliveira, presidente do conselho de administração da AR, frisa a importância das operações de limpeza e higienização dos reservatórios para manter a qualidade e a segurança no abastecimento. “A Águas do Ribatejo faz estas operações com regularidade de modo a conhecer o estado em que se encontram os reservatórios, células e equipamentos, algo que só é possível quando se encontram vazios. Estas operações com a devida higienização das infraestruturas são fundamentais para garantir a segurança e a qualidade do abastecimento junto dos nossos 140 mil consumidores”, adianta Francisco Oliveira.

Os dados mais recentes da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos ERSAR garantem uma qualidade de excelência da água tratada e distribuída pela AR com o cumprimento de 99,8% dos valores paramétricos, sendo que todos os incumprimentos verificados foram prontamente corrigidos.

A empresa intermunicipal apela à compreensão dos clientes e consumidores para os constrangimentos e as eventuais suspensões temporárias do abastecimento em alguns locais causados pelas intervenções em curso.