Bicicletas de uso partilhado finalmente em funcionamento em Torres Novas

Chamam-se BUTE, demoraram a ficar disponíveis mas já podem servir de meio de transporte durante duas horas. Para já estão 20 em funcionamento mas vão ser mais do dobro, anunciou o vereador com o pelouro da Rede Ciclável, João Trindade.

A Câmara de Torres Novas colocou, no último dia de Outubro, em circulação 20 bicicletas eléctricas de uso partilhado e em funcionamento quatro estações de carregamento, dando assim cumprimento a uma medida já anunciada em 2021. Paralelamente, o município está a realizar uma candidatura em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a disponibilização de mais 26 bicicletas eléctricas e mais sete estações para aumentar a oferta das Bicicletas Urbanas Torrejanas Eléctricas (BUTE).

Reconhecendo que estavam há já alguns meses a aguardar que o serviço entrasse em funcionamento, o vereador João Trindade justificou, na última reunião do executivo, a demora do arranque das BUTE com “constrangimentos com o carregamento das bicicletas” que, garantiu, já está ultrapassado e com a demora na “aprovação da aplicação” na Play Store, que também já foi validada.

As estações estão há largos meses instaladas no Jardim Municipal da Silvã; Largo D. Diogo Fernandes de Almeida, que fica perto do Parque Almonda e Rodoviária; Rua da Várzea, junto aos supermercados Lidl e Intermarché; e no Largo General Humberto Delgado. Quanto às novas sete estações, adiantou o vereador, vão ser implementadas, entre outros locais estratégicos, na Escola Básica com Ensino Secundário Artur Gonçalves, Escola Profissional de Torres Novas, Escola Secundária Maria Lamas, Praça 5 de Outubro e junto à estação de Riachos.

A demora da entrada em funcionamento das BUTE mereceu as críticas do vereador social-democrata, Tiago Ferreira que lamentou que as bicicletas fossem colocadas à vista de todos sem poderem ser utilizadas. “Vemos as bicicleta mas não lhe podemos mexer, é pena [porque] que este projecto de importância para a mobilidade já devia estar a funcionar. (…) É assim que o PS trabalha: a adiar a instalação de projectos que são importantes”, disse, reconhecendo, porém, o empenho do vereador socialista que tem o pelouro da Rede Ciclável.

