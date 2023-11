Composto químico está a ser responsável por epidemia de suicídios silenciosos

partilhe no Facebook

O investigador está a concorrer ao Prémio Direitos Humanos da Assembleia da República.

Um composto químico usado como fertilizante e conservante de alimentos, sem cheiro nem cor e com aspecto cristalino semelhante ao sal, que é de venda livre ao público, está a ser responsável por uma epidemia de suicídios silenciosos em todo o mundo e também em Portugal. Está a ser vendido na Internet em formato de “kit suicídio” e a ser enviado para casa dos compradores por encomenda e sem qualquer controlo, alerta um estudo realizado por dois peritos forenses, Ricardo Dinis-Oliveira, professor e presidente da Associação Portuguesa de Ciências Forenses, e Carlos Durão, ortopedista no Hospital de Vila Franca de Xira e médico legista no Instituto de Medicina Legal.