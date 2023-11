Escolas do concelho de Almeirim estão diferentes sem telemóveis

Há mais barulho, diversão e socialização nas escolas do concelho de Almeirim desde que foi proibido o uso de telemóveis, excepto para fins pedagógicos. Maior parte dos alunos cumpre as regras e só houve sete casos de desrespeito às normas.

Directora do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim, Conceição Pereira, no espaço dos cofres para telemóveis

A maior parte dos alunos deixaram de levar telemóvel e os que levam cumprem as regras e só houve sete casos de desrespeito às normas. As coisas estão mesmo diferentes nos recreios e imagine--se que agora até se joga matraquilhos.

Os recreios das escolas de Almeirim estão mais barulhentos. Mas é por uma boa causa. Os alunos passaram a conviver mais uns com os outros depois de, neste ano lectivo, se ter proibido na prática o que já estava previsto nos regulamentos escolares desde 2012, que é a utilização dos telemóveis nos intervalos e no período de almoço. A medida, impulsionada pelo presidente da câmara, Pedro Ribeiro, foi bem acatada pelos estudantes a avaliar pelos desvios detectados à regra. No Agrupamento de Fazendas de Almeirim só um aluno foi apanhado a usar o telemóvel e no Agrupamento de Almeirim há a registar meia dúzia de situações.