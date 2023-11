Feira de Rádio do Ribatejo é um evento que destaca a importância do radioamadorismo

Na Feira da Rádio do Ribatejo, que se realizou em Santarém, dezenas de curiosos aprenderam sobre uma actividade que perdeu importância ao longo das últimas décadas, mas que foi determinante durante o século passado. A feira contou com a presença de João Martinho, natural de Alcanena, que aos 95 anos é considerado uma referência no mundo do radioamadorismo.

A Feira da Rádio do Ribatejo é um lugar de convívio entre radioamadores e de troca, venda e compra de diferentes equipamentos utlizados por quem é apaixonado pela comunicação. É o caso do professor João Martinho, um dos radioamadores mais antigos do país, que celebrou no dia 29 de Outubro o seu 95º aniversário. O professor, conhecido entre os seus pares como CT1AP, sigla que remete para o indicativo do seu radioamador, esteve na feira que se realizou no Convento de São Francisco a 29 de Outubro. O MIRANTE encontrou-o junto da mesa na qual estava em exposição um emissor móvel de alta frequência construído por si nos anos 50 do século passado.