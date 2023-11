Feira dos Santos é um balão de oxigénio para as finanças de associações do Cartaxo

O objectivo é angariarem dinheiro para fazer face às despesas que têm durante o ano. Presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor, considera que o evento é uma montra da economia local e o município tem apostado na forte presença do tecido empresarial.

Vestidos com t-shirt vermelha e símbolo branco a identificá-los, Nuno Mesquita, Joana Leal e Pedro Marcelino estavam no espaço dedicado aos Cinquentões de Vila Chã de Ourique durante a inauguração de mais uma edição da tradicional Feira dos Santos, que decorreu no Pavilhão Municipal de Exposições entre 27 de Outubro e 1 de Novembro. Os Cinquentões de Vila Chã de Ourique são os responsáveis deste ano para organizarem os tradicionais festejos em honra do Senhor Jesus dos Aflitos, que decorrem no Verão.

Para o ano a organização calha a quem nasceu no ano da Revolução dos Cravos, em 1974. O juiz dos Cinquentões, Nuno Mesquita, explica a O MIRANTE que a Feira dos Santos serve para divulgar as festas e todo o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Vendem Doce D’Arrobe, tradicional de Vila Chã de Ourique, além do coscorão e arroz doce. Este três produtos são os que têm mais saída. “Financeiramente conseguimos angariar dinheiro que vamos utilizar na nossa festa, que é muito exigente e tem muitas despesas”, afirma o juiz dos Cinquentões.

Para assinalar os 50 anos do 25 de Abril os Cinquentões quiseram fazer algo especial e criaram um novo logótipo que junta a torre da igreja matriz da vila com um cravo. Deste grupo fazem parte 32 elementos, que o juiz considera serem poucos. “Nem toda a gente está disponível porque é uma festa que dá muito trabalho a organizar, mas fazemos questão de cá estar e dar continuidade à tradição da nossa terra. Não vamos conseguir nesta festa angariar todo o dinheiro necessário. Temos que pedir ajuda à comunidade e sabemos que a vamos ter porque as pessoas gostam sempre de nos ajudar. A população é fundamental para o sucesso da nossa festa”, reforça Nuno Mesquita.

No átrio onde decorreram os espectáculos musicais estão vários elementos do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Cartaxo. Durante seis dias cozinharam para os visitantes que passaram pela sua tasquinha. A associação tem marcado sempre presença nos últimos anos e o principal objectivo da associação é angariar dinheiro para as despesas. “O dinheiro angariado é uma grande ajuda e dá para suportar as despesas durante o ano com o folclore. Temos as outras modalidades para as quais organizamos diversas festas, para o dinheiro chegar para tudo”, esclarece o presidente e ensaiador da associação do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Cartaxo, Francisco Catalão.

A Associação da Casa do Povo de Pontével, onde está inserido o rancho folclórico, é presença assídua na Feira dos Santos. O presidente da associação, Paulo Calisto, refere que o dinheiro angariado permite fazer face a algumas despesas. Paulo Calisto lamenta apenas que quem tem que estar no certame tenha que conciliar com o trabalho. “Deveriam ser cinco dias de feriado municipal durante a feira, para podermos ter tempo para tudo. É uma pena termos que fazer tudo a correr depois de sairmos do trabalho”, salienta, acrescentando que é sempre importante estarem presentes nestas iniciativas para mostrarem o seu trabalho. Na Feira dos Santos vendem a caspiada, bolo tradicional de Pontével e o ex-libris da freguesia. São os elementos da associação que confeccionam os bolos revezando-se entre si para conseguirem fazer tudo para poderem ter os bolos à venda no seu espaço.