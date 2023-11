Obras de Matilde Marçal pela primeira vez em exposição em Abrantes

Pintora abrantina expõe, pela primeira vez, as suas obras na terra natal. Mostra está patente no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte até 30 de Março.

Matilde Marçal apresenta pela primeira vez em Abrantes, no Museu Ibérico de Arqueologia e Arte (MIAA), um conjunto de obras que realizou nos últimos 15 anos “principalmente constituída por conjuntos formados por diversos pequenos e médios formatos, interessantes variações sobre o quadro múltiplo numa recriação totalmente contemporânea do modelo “retabular”, abrangendo três distintos universos temáticos que remetem para memórias de lugares, de atmosferas e de coisas”, descreve o curador Fernando Baptista Pereira.

Natural de Abrantes, Matilde Marçal foi professora de pintura e gravura na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e, durante 50 anos, partilhou o atelier e também o ensino da pintura e gravura com Gil Teixeira Lopes, recentemente falecido, com quem expôs regularmente.

Também esta exposição conta com trabalhos da última fase de vida do Mestre Gil Teixeira Lopes, “aquela que ainda não foi mostrada extensivamente ao público”, refere o curador citado em nota de imprensa do município de Abrantes, acrescentando que além das obras de pintura de grande formato, podem também ser apreciadas esculturas.

Esta é a primeira exposição da obra de Gil Teixeira Lopes após o seu falecimento, em finais de 2022, aos 86 anos. Foi professor catedrático de pintura na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e afirmou-se como artista na década de 1960, tendo-lhe sido atribuídos, desde então, vários prémios e distinções nacionais e internacionais.

As exposições de Matilde Marçal e Gil Teixeira Lopes no Museu do Ano 2023, em Abrantes, foram inauguradas a 28 de Outubro e podem ser visitadas no MIAA até 30 de Março de 2024 de terça-feira a domingo das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. Aos domingos as entradas são gratuitas.