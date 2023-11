Programa Aconchego quer combater solidão de idosos em Vila Franca de Xira

O município de Vila Franca de Xira vai estudar a possibilidade de implementar no seu território o programa “Aconchego”, destinado a combater a solidão dos idosos e ajudar a colmatar a escassez de habitação para jovens estudantes. A proposta para que o programa arranque no concelho foi apresentado pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e foi aprovada por maioria com o voto contra da CDU que, apesar de não duvidar da bondade da proposta, considerou que fica aquém das reais necessidades de habitação e que apenas pretende contornar um problema criado por sucessivos governos do PS e PSD.

Já a vereadora Bárbara Fernandes, do Chega, considerou a ideia interessante mas lamentou ser uma cópia de um programa já implementado no Porto e acusou a coligação de falta de ideias de projectos a implementar no concelho.

Em Portugal o programa “Aconchego” já foi implementado em concelhos como Porto e Mirandela e já serviu mais de 500 pessoas. Mas houve também alguns casos que levantaram preocupações de segurança pelo que, a avançar em Vila Franca de Xira, terá de ser revisto face ao que já existe, avisou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS).

O programa é destinado a pessoas com mais de 60 anos que vivem sozinhas ou com o cônjuge e enfrentam solidão e/ou isolamento social, bem como a estudantes nacionais ou estrangeiros que não têm recursos financeiros para alugar uma casa ou um quarto. A ideia é envolver o alojamento de jovens universitários nas casas de idosos que os queiram receber, com uma taxa mensal de 25 euros paga aos proprietários das residências, que podem ser negociados para uma contribuição simbólica em géneros, como alimentos, para cobrir despesas adicionais de água, luz e gás.

Os estudantes, por sua vez, são solicitados a comprometer-se em melhorar a qualidade de vida de seus anfitriões servindo como companhia e auxiliando em tarefas diárias como compras, esclarecimento de dúvidas sobre tecnologia e ajuda na preparação de refeições. Esta abordagem oferece, no entender dos promotores do programa, uma solução para a solidão dos idosos fornecendo-lhes companhia e assistência, ao mesmo tempo que oferece aos estudantes uma oportunidade de encontrar habitação acessível.

Fernando Paulo Ferreira lembra que uma das propostas que o executivo tem em cima da mesa, no âmbito da Estratégia Municipal de Habitação, diz respeito a criar num terreno municipal ao lado do Centro de Saúde do Bom Sucesso, em Alverca, uma resposta habitacional pública de arrendamento intergeracional. “Aí sim, nesta perspectiva de haver disponibilidade de jovens arrendatários para irem acompanhando arrendatários idosos, não propriamente dentro da casa destes”, explicou o autarca.