Queixas de violência doméstica aumentaram

No Dia Municipal para a Igualdade Cartaxo e Azambuja debateram sobre se a violência doméstica é uma questão de género. Mulheres continuam no topo da lista mas o número de vítimas masculinas tem aumentado.

Será a violência doméstica uma questão de género? Esta foi a pergunta que os municípios do Cartaxo e Azambuja procuraram responder depois de se juntarem, pelo segundo ano consecutivo, num debate no Dia Municipal para a Igualdade, assinalado a 24 de Outubro. Um painel composto por psicólogas, técnicas e um membro das forças de segurança, partilhou dados e ideias sobre um tema que continua a apresentar registos preocupantes.

Com uma assistência maioritariamente feminina, Catarina Neves, psicóloga da única casa-abrigo de homens no país, em Aveiro, explicou que os homens ainda têm dificuldade em reconhecer que são vítimas de violência doméstica. “Vivemos numa sociedade onde parece não existir direito a fragilidade e vulnerabilidade”, afirmou.