Abertura do ano lectivo do Politécnico de Santarém vai ser na escola de saúde

A sessão solene de abertura do ano lectivo do Instituto Politécnico de Santarém, na tarde desta sexta-feira, 3 de Dezembro, mudou para o Auditório da Escola Superior de Saúde, mantendo-se a hora, que é às 14h30. A cerimónia conta com a presença da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, que vai ser homenageada e encerrar a sessão.

A sessão conta com as intervenções do presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, do representante dos estudantes, André Pinto, do presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e do presidente do Conselho Geral do Politécnico de Santarém, Hermínio Martinho.

Durante a cerimónia vão ser entregues os “Prémios CGD aos estudantes com melhor média de curso”, bem como o “Prémio de Melhor Estudante Internacional de Mestrado”, “Prémios aos vencedores da fase regional do Poliempreende”, ”Bolsas de mérito aos estudantes de CTeSP” e “Certificados da Formação em Inovação Pedagógica”.