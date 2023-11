Abrantes fica com imóvel da Segurança Social em Alferrarede

O edifício onde funciona o Centro Cívico de Alferrarede Velha, que pertencia ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, passou para a posse da Câmara de Abrantes depois de a autarquia ter solicitado a transferência de propriedade. O auto de cedência do imóvel foi assinado no dia 23 de Outubro.

Situado na Estrada Nacional 3, o imóvel integrava originalmente o património da Casa do Povo de Abrantes e estava sob a égide da Segurança Social que, por sua vez, não o utilizava. Com a assinatura deste auto de cessão e passagem do referido imóvel para a titularidade da câmara municipal, a autarquia vai agora registar e protocolar com o Centro Cívico de Alferrarede Velha a utilização das referidas instalações “resolvendo um problema antigo”, refere o município em comunicado.