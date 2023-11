Autarca de Ourém sem esperança de recuperar 300 mil euros que município investiu na visita do Papa

A Câmara Municipal de Ourém continua à espera de uma resposta do Governo relativamente aos 300 mil euros investidos no âmbito da visita do Papa Francisco a Fátima, durante a Jornada Mundial da Juventude, que se realizou a 5 de Agosto. Luís Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, afirmou a O MIRANTE que “já perdeu a esperança” relativamente ao apoio financeiro que o Governo poderia dar para fazer face às despesas.

O presidente do município tem sido muito critico por o Governo liderado pelo primeiro-ministro António Costa nunca ter demonstrado interesse em sentar-se à mesa e entrar em diálogo com a autarquia de forma a dizer “sim ou não” sobre se vão apoiar financeiramente o município. Na altura, O MIRANTE procurou saber como se sentia o executivo por a sua “voz” ainda não ter sido ouvida depois de tantas reivindicações. Luís Albuquerque foi peremptório: “não me sinto bem como é óbvio. As autarquias estão sempre disponíveis para resolverem problemas que o Estado Central não consegue resolver e que são da sua responsabilidade”, sublinhou, acrescentando: “recordo que em 2017 a Câmara Municipal de Ourém era gerida por uma maioria do PS e o Governo era, e ainda é, do PS. Nessa altura foram disponibilizados cerca de um milhão de euros para melhor receber o Papa”, referiu, em jeito de conclusão.

A verba para a operação municipal que decorreu entre 24 de Julho e 10 de Agosto, contemplou a criação de espaços para dois acampamentos jovens com balneários na cidade de Fátima; reforço de estacionamento particular gratuito com mais de 100 espaços já assegurados para cinco mil viaturas; disponibilização de mais de 70 WC’s portáteis e criação de dois espaços específicos para parqueamento de autocarros.