Concerto solidário do cinquentenário da Escola de Saúde de Santarém

A Escola Superior de Saúde do Politécnico de Santarém promove um concerto solidário no âmbito do encerramento das comemorações do cinquentenário da escola, na sexta-feira, 10 de Novembro, às 21h00, no Convento de São Francisco em Santarém. A APPACDM de Santarém será a beneficiária deste gesto solidário. A escola convida todos a associarem-se a este momento em que todos os artistas convidados têm um elo de ligação à escola, ou porque já foram ou são estudantes da mesma.

Os bilhetes custam 12,50 euros e podem ser adquiridos junto do secretariado da escola, ou para mais informações podem contactar pelo número 243 307200 ou para o e-mail: secretariado@essaude.ipsantarem.pt ou através do telefone.