É essencial conciliar vida profissional com a familiar

A conferência que juntou especialistas para assinalar o Dia Municipal para a Igualdade, em Ourém, recebeu vários testemunhos e permitiu discutir temas como a igualdade de género e a conciliação entre a vida pessoal e familiar. A sessão de abertura teve início com a intervenção da vereadora da Câmara de Ourém Micaela Durão, que destacou a pertinência dos temas, afirmando ser fundamental “valorizar o papel da mulher na sociedade”.

Fátima Lopes, Conselheira Local para a Igualdade, falou sobre a importância da conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e fez um retrato da realidade social portuguesa, onde defendeu que é necessário repensar as formas de organização de trabalho e destacou ainda a importância de um trabalho cooperativo. António Castanheira, Conselheiro Interno para a Igualdade, abordou a “Implementação do Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação do Concelho de Ourém”, onde explicou as medidas desenvolvidas no decorrer do ano 2023.

Teresa Manhoso, directora do Centro Local da Lezíria e Médio Tejo da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), abordou a “Conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, sensibilização para as boas práticas na área empresarial, e obrigatoriedades legais das entidades empregadoras”. Teresa Manhoso começou por explicar a missão da ACT, os direitos dos trabalhadores, deveres dos empregadores e referiu ainda umas breves considerações acerca da igualdade entre mulher e homem em tarefas domésticas e na vida profissional. A conferência encerrou com o debate “A integração da perspectiva de género na sociedade, obstáculos e limitações e como motivar para a mudança”, que foi moderado por António Castanheira e contou com os contributos de Bruna Tapada, Fátima Lopes, Purificação Reis e Teresa Manhoso.