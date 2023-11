Memoriais aos combatentes em S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira

A União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira inaugura este sábado os memoriais aos combatentes nas duas localidades. As cerimónias estão marcadas para as 11h00 em Vale de Figueira, no Largo dos Trabalhadores, e às 16h00 em S. Vicente do Paúl, no Jardim de São Vicente.

As cerimónias, em colaboração com o Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes, incluem a bênção dos memoriais, deposição de flores, cerimónia militar, leituras do poema “Da flor e da Música” e o encerramento é feito com o Hino Nacional.