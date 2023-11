Moradores contra destruição de zona verde no Sobralinho

Os moradores da urbanização situada no Largo Armindo Sttau Monteiro, no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, não querem que a Câmara de Vila Franca de Xira destrua uma zona verde ali existente para criar 17 novos lugares de estacionamento e prometem luta contra o projecto. Já entregaram ao presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, uma carta com 62 assinaturas onde tentam sensibilizar o autarca para não destruir uma praceta florida a troco de alguns lugares de estacionamento.