Pavilhão Desportivo de Vale do Paraíso com obra a caminho para resolver infiltrações

Há treinos e jogos que ficam por realizar, mas está finalmente em curso o procedimento para adjudicação da obra que visa por fim ao problema.

O problema arrasta-se há sete anos: sempre que chove com maior intensidade o Pavilhão Desportivo de Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, mete água, limitando a prática das actividades desportivas regulares que ali decorrem. Só nesta época a secção de futsal da Associação Desportos e Recreio O Paraíso viu-se impedida de realizar dois treinos e já houve jogos que não puderam ocorrer por falta de condições de segurança devido às poças de água que se formam no campo.

O presidente da Junta de Vale do Paraíso, Sérgio Alexandre, reconhece o problema e explica a O MIRANTE que, numa tentativa de manter o piso do pavilhão seco, os funcionários da freguesia têm o cuidado de proteger as zonas onde ocorrem as infiltrações com “plásticos e baldes”. O que por lapso, justifica, não aconteceu nos dias 23 e 24 de Outubro fazendo com que o campo ficasse alagado.

Segundo o autarca, encontra-se em fase de adjudicação a empreitada que visa resolver as infiltrações no pavilhão através da substituição da cobertura em telhas translúcidas e dos algerozes, que ameaçam ruir. A obra é da responsabilidade da Câmara de Azambuja e vai custar cerca de 27 mil euros. Mas esta não vai ser a primeira intervenção que o município ali vai realizar, sublinha o autarca da freguesia, explicando que há cerca de três anos foram feitos trabalhos para melhorar a cobertura num investimento de quatro mil euros. Agora, afirma, a intervenção vai ser mais profunda e espera-se que resolva, definitivamente, o problema.

O Pavilhão Desportivo de Vale do Paraíso foi construído em 2004 e actualmente é usado pelas secções de futsal e ginástica da Associação Desportiva e Recreativa O Paraíso e por grupos informais que requerem o seu aluguer para ali realizarem treinos e jogos, nomeadamente de voleibol.