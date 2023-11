Pensamento positivo ajuda a ganhar luta contra o cancro

Carla Andrino, Joana Cruz, Solange Trindade e Teresa Coelho contaram as suas histórias numa mesa redonda moderada por Diana Mendes, numa iniciativa organizada pela Unidade de Senologia do Hospital Distrital de Santarém, serviço dirigido pela ginecologista Madalena Nogueira

A administrativa contou a sua experiência na mesa redonda “Prevenir é Vencer”, organizado pela Unidade de Senologia do Hospital Distrital de Santarém. Também participaram a actriz Carla Andrino, a radialista Joana Cruz e a enfermeira e docente Teresa Coelho, que ainda está a fazer tratamentos para vencer a doença.

Solange Trindade andava a fazer tratamentos de fertilidade para engravidar. Em 2019 soube que tinha cancro uma semana antes de fazer a sua primeira fertilização in-vitro. Estava deitada no sofá quando ao passar a mão pelo peito detectou um alto na mama. Pensou que fosse fruto dos tratamentos. No dia seguinte passou por uma carrinha de rastreio do cancro da mama e entrou mas não lhe fizeram nada porque os exames eram para mulheres com mais de 50 anos. Foi ao médico, fez exames e regressou ao médico no próprio dia, recebendo a notícia de que havia algo na sua mama e que tinha que ser tratado.