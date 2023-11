As primeiras jornadas do bebé e da criança em Azambuja vão decorrer no sábado, 25 de Novembro, entre as 09h00 e as 17h30, no auditório do Centro Social Paroquial de Azambuja. A iniciativa é organizada pela SOSMAMÃ, uma empresa certificada pela Entidade Reguladora da Saúde de prestação de serviços de saúde humana e cuidados de enfermagem, formação em saúde e acompanhamento de pais e bebés.

Durante a manhã vários profissionais de saúde vão debater temas relacionados com a prevenção desde a gravidez ao pós-parto, onde vai ser abordado o papel do obstetra na promoção da saúde no pós-parto (obstetra Irina Ramilo); a consulta pré-natal de pediatria (pediatra Rita Gomes), a importância da Osteopatia Pediátrica no bebé e na criança (osteopata Gonçalo Trafaria) e consulta de cuidados respiratórios ao recém-nascido: o papel da enfermagem de reabilitação (enfermeira Marisa Pereira).

Ainda durante a manhã vão ser abordados alguns mitos e verdades sobre os primeiros anos de vida da criança (11h45) relacionados com a dor e o choro do bebé (fisioterapeuta Angela Subtil), a prevenção da obesidade desde a vida intrauterina (nutricionista materno-infantil Inês Tomada) e o sono do bebé (cardiopneumologista e especialista certificada em sono infantil Ana Afonso Ferreira).

Da parte da tarde, pelas 14h30, os profissionais de saúde vão falar sobre o impacto da educação nos primeiros anos de vida das crianças, explorando temas como a gestão de comportamentos desafiantes (educador parental David Damil), EKUI: a pensar nos frutos (investigadora e professora Celmira Macedo), abordagem tecnológica inovadora em educação: um pensamento focado no bebé e na criança (Nuno Gomes, CEO Growappy) e primeiros socorros em contexto escolar (enfermeira e CEO SOSMAMÃ Andreia Amaral). O evento termina com dois workshops certificados em desengasgamento no bebé (15h30) e algoritmo de suporte básico de vida no bebé (16h30).