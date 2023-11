Secretária de vereadores da Chamusca exonerada também renuncia a mandato na Junta da Parreira

Presidente da Câmara da Chamusca exonerou do cargo a secretária que foi condenada por usar cartão bancário de uma idosa do Centro Social da Parreira para proveito próprio. Dora Ribeiro renunciou também ao mandato na União de Freguesias da Parreira e Chouto, onde era tesoureira.

A secretária do Gabinete de Apoio à Vereação na Câmara da Chamusca, Dora Ribeiro, foi exonerada do cargo. Num despacho assinado pelo presidente do município, Paulo Queimado (PS), lê-se que a medida produz efeitos a 25 de Outubro deste ano. O MIRANTE apurou, junto de fonte próxima da União de Freguesias da Parreira e Chouto, onde era eleita e exercia o cargo de tesoureira, que Dora Ribeiro renunciou ao mandato no final da semana passada, no dia em que O MIRANTE noticiou que tinha sido condenada por ter usado em proveito próprio o cartão bancário de uma idosa do Centro de Apoio Social da Parreira, onde foi dirigente.