Serra de Santo António regressou ao passado para apanhar azeitona

As fornadas de pão quente, o jantar da adiafa e a actuação de ranchos folclóricos fizeram parte de uma iniciativa que pretende preservar a memória colectiva e dar a conhecer as tradições.

A primeira edição da “Oficina do Azeite”, organizada pela Junta de Freguesia da Serra de Santo António, em Alcanena, decorreu a 21 de Outubro e levou os participantes a regressar ao passado, revivendo as tradições antigas da apanha da azeitona, da transformação em azeite e das refeições e convívios da população nesses tempos. O objectivo foi preservar a memória colectiva e dar a conhecer a tradição às gerações mais novas para que não desapareçam. “Se não soubermos de onde vimos dificilmente sabemos para onde vamos”, sublinha Eurico Justo, presidente da Junta de Freguesia da Serra de Santo António.

O dia começou às sete da manhã com um pequeno-almoço tradicional no salão paroquial composto por café, pão quente cozido no forno a lenha, queijo, azeitonas e merendeiras (broas) para retratar as refeições de antigamente numa zona rural e pobre. Os burros começaram a ser aparelhados com a carroça e as albardas para levarem alguns dos utensílios para o olival; o rancho seguiu a pé com mais utensílios às costas, pelas 8h30.