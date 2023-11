Serviço de Urgência Pediátrica de Torres Novas encerra aos fins-de-semana de forma programada

O Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital de Torres Novas vai adaptar o seu período de funcionamento. Até ao final do ano, o serviço do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) vai estar encerrado de forma programada aos fins-de-semana. O encerramento programado permite que os utentes tenham conhecimento prévio dos constrangimentos existentes, refere a instituição em comunicado. “Esta é a solução que garante mais condições de segurança tanto para a população, como para os próprios profissionais, assegurando a adequada prestação de cuidados aos utentes pediátricos”, afirma.

Recorde-se que já estava previsto o encerramento do serviço quinzenal de sexta-feira a domingo, ou seja, por um período de 72 horas. Na nova programação, os períodos de encerramento são mais reduzidos, de 48 horas. Durante os períodos de fecho programado, os médicos pediatras que se encontram ao serviço do CHMT garantem apenas apoio à urgência interna e aos doentes já admitidos na instituição. Os doentes emergentes da região do Médio Tejo que necessitem de assistência inadiável e transporte de ambulância serão reencaminhados directamente pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para unidades hospitalares adequadas.