Abertas candidaturas a bolsas de estudo e mérito em Azambuja

Município volta a disponibilizar 45 bolsas de mil euros a alunos do ensino superior que sejam residentes no concelho de Azambuja.

Estão abertas as candidaturas às bolsas de estudo e mérito, no valor de mil euros cada, destinadas a 45 estudantes do ensino superior que sejam residentes na área do concelho de Azambuja há pelo menos dois anos e tenham obtido aproveitamento escolar a todas as disciplinas no ano lectivo transacto. As candidaturas podem ser feitas na Unidades de Atendimento ao Público do Município de Azambuja até 30 de Novembro.

À semelhança de anos anteriores a Câmara de Azambuja volta a atribuir 35 bolsas de estudo destinadas a alunos que já frequentem ou tenham ingressado este ano no ensino superior, e cujo rendimento per capita do agregado familiar não ultrapasse os 650 euros mensais. Destas 35, refere o município, ao abrigo do respetivo regulamento, três bolsas de estudo estão reservadas a Bombeiros Voluntários e elementos da Cruz Vermelha Portuguesa das corporações do concelho, extensível a descendentes em primeiro grau.

Na vertente mérito voltam também a ser 10 as bolsas a atribuir como reconhecimento aos alunos que tenham obtido no último ano classificação média anual igual ou superior a 15 valores. Com esta medida, “o município pretende valorizar e premiar os estudantes que, através do seu esforço pessoal, directa ou indirectamente contribuem para a promoção e desenvolvimento do concelho, enriquecendo os recursos humanos e potenciando o crescimento socioeconómico”.