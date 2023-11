Barquinha assinala 187.º aniversário de elevação a concelho

O município de Vila Nova da Barquinha vai assinalar o 187.º aniversário de elevação a concelho com um passeio pedestre e diversas actividades culturais, num programa comemorativo que se estende o próximo sábado e segunda-feira. O programa festivo arranca no sábado, no Centro Cultural, com um Encontro de Bandas de Música, prosseguindo no dia seguinte com uma caminhada pelo Trilho Panorâmico do Tejo e visita à exposição “A I Guerra Mundial: a história por contar”. Para segunda-feira, está prevista uma visita guiada ao Parque de Escultura Contemporânea Almourol e à exposição de fotografia “A Guerra”, de Rui Caria.

Em 6 de Novembro de 1836, a rainha D. Maria II assinou o decreto que criou o concelho de Vila Nova da Barquinha, composto pelos extintos concelhos de Atalaia, Paio de Pele e Tancos. Para assinalar a data, o município disponibiliza ainda entradas gratuitas no Centro de Interpretação Templário de Almourol no fim de semana.