IP conclui investimento na estabilização de taludes em Abrantes

A estabilização de taludes na Estrada Nacional 118 (EN118) entre as localidades de Alvega, no concelho de Abrantes, e Gavião, no distrito de Portalegre, num investimento de cerca de um milhão de euros, já foi concluída, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).

A intervenção, que se iniciou em Fevereiro e tinha um prazo de execução de seis meses, teve como objectivo a “estabilização dos taludes de escavação localizados entre os quilómetros 154 e 154,300 da EN118, de forma a aumentar as condições de segurança de circulação, de visibilidade do troço e de minimizar a evolução do ravinamento”, indicou a empresa em comunicado. Na nota, a IP acrescenta que naquele troço que liga Abrantes e Gavião foram realizados “trabalhos para o reperfilamento dos taludes existentes, complementado com um revestimento de betão projectado e pregagens, bem como construídos órgãos de drenagem para recolha das águas dos taludes de escavação reformulados e instaladas novas barreiras metálicas de segurança”.