Junta da Chamusca não adere a rede concelhia e diz que município “copiou” projecto da universidade sénior

A União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande realizou uma sessão de esclarecimentos para explicar o porquê de não ter aderido à rede de Universidades Sénior do Concelho da Chamusca. O presidente da junta refere que o modelo criado é praticamente igual ao que já tem em prática há vários anos e que o município não cumpriu com prazos para avançar com projecto no tempo certo.

Rui Martinho, que se fez acompanhar por todo o executivo da união de freguesias, falou para uma plateia de mais de meia centena de alunos da Universidade Sénior da Chamusca, pertença da junta. O autarca realizou um apanhado das reuniões que manteve com o município para explicar as razões que levaram à não adesão. Segundo Rui Martinho, as reuniões com o executivo municipal de maioria socialista, presidido por Paulo Queimado (PS), começaram em Dezembro de 2022, onde ficou prometida a entrega de um esboço do projecto para a nova rede concelhia. Como em Junho de 2023, seis meses depois, ainda não tinha recebido nenhum documento, a união de freguesias decidiu começar a preparar o ano lectivo de 2023/2024, nomeadamente contactando os professores que vão leccionar as mais de três dezenas de disciplinas. “Só no dia 30 de Agosto deste ano é que nos convocaram para apresentar o projecto. Já nós tínhamos o ano lectivo preparado. A rede que o município criou é a prova de que a união de freguesias tem um projecto diferenciador e está a trabalhar bem. As disciplinas são praticamente todas iguais, só muda o nome. Feitas as contas ainda temos mais disciplinas”, acrescentou Rui Martinho, salientando que a ideia do município é colocar técnicos a dar as aulas. “Perguntei o que fazia aos professores que já tinha contactado para dar aulas. Disseram-me que ia coadjuvar os escolhidos por eles. Nem queria acreditar. Não temos contratos assinados com nenhum professor, mas a nossa palavra vale mais do que qualquer papel”, vincou, acrescentando: “houve um interesse súbito da câmara na nossa universidade sénior”.

Rui Martinho terminou o esclarecimento referindo que recebeu, em Setembro, um email do município a afirmar que “afinal a Chamusca está bem como está” com a sua universidade sénior. “Vamos continuar a trabalhar para melhorar de ano para ano”, concluiu, enumerando muitos dos projectos que têm sido concretizados, como a viagem de avião entre Lisboa e Porto, as visitas à Assembleia da República, Casa-Museu Amália Rodrigues, actuações da tuna da universidade em diversas localidades do país, entre outras.