Politécnico de Tomar assinala Dia Mundial da Qualidade

Workshop sob o tema “Qualidade rumo à Sustentabilidade” realiza-se a 8 de Novembro, no auditório do Instituto Politécnico de Tomar, e conta com a presença de diferentes organizações relacionadas com a temática.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) vai assinalar o Dia Mundial da Qualidade a 8 de Novembro com um workshop sobre a “Qualidade rumo à Sustentabilidade” dinamizado pelo Gabinete da Qualidade e Sustentabilidade do IPT, no auditório Professor Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim. O início do evento está marcado para as 09h30.

A sessão de abertura vai contar com a presença de Nuno Madeira, vice-presidente do IPT, e de Natércia Santos, pró-presidente para a Qualidade e Sustentabilidade do IPT. O encontro inclui cinco palestras relacionadas com a temática do evento dinamizadas por Diva Cobra, em representação da Câmara de Tomar; Isidro Bernardino, Ex-Mitsubishi Fuso Truck Europe; Sandra Marques, Achitex Minerva Spa; Rute Sousa, Softinsa; Catarina Morgado, Gabinete de Qualidade e Sustentabilidade do IPT.

O workshop termina com um debate. A iniciativa, dedicada à qualidade e promoção da melhoria dos produtos, serviços, procedimentos e acções que mudam a vida das pessoas, organizações e do próprio planeta, é aberta a toda a comunidade.