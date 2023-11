Um espaço alternativo em Santarém com jogos fora da caixa

A loja “Vault 01”, nome que faz referência a um videojogo, é um espaço alternativo que faz a diferença no centro histórico de Santarém, por ser um local de encontro dos entusiastas de jogos de tabuleiro, cartas, jogos narrativos, entre outros. Tiago Lopes, 36 anos, é o fundador e responsável pela ideia, que considera original e importante para dar diversidade de oferta à população sobretudo mais jovem. Com as portas abertas desde 2019, o sócio-gerente refere que pretende continuar a fazer da loja um espaço inclusivo onde todas as pessoas são bem-vindas para passar “um bom bocado”.

À entrada da loja, que também funciona como snack-bar, está fixado um código de conduta que visa a inclusão e restringe comportamentos que retirem o prazer de jogar. Segundo Rodrigo Pedroso, funcionário na loja há cerca de dois anos, a informalidade nas relações que se estabelecem é o segredo para um bom convívio. Estudante no Instituto Politécnico de Santarém, Rodrigo Pedroso destaca a componente pedagógica e educativa dos jogos. “Nos jogos narrativos, uma das categorias que existem neste espaço, damos asas à imaginação com a criação de personagens e seus respectivos traços de identidade existindo no jogo uma componente estratégica e uma componente narrativa. Criamos uma personagem e é quase como se estivéssemos a encenar”, salienta.

Às sextas-feiras à noite, a partir das 21h00, realizam-se as Friday Night Magic, uma noite dedicada ao jogo de troca de cartas “Magic: The Gathering”, criado em 1993. O jogo, de acordo com Tiago Lopes, é fácil de aprender mas difícil de dominar uma vez que está em constante actualização, afirma, recordando os tempos em que o jogava nos intervalos das aulas na Escola Sá da Bandeira. Uma característica do espaço Vault 01 é ter disponível um conjunto variado de jogos pouco comuns. A edição de “Star Wars”, do conhecido jogo “Monopólio”, é um dos vários disponíveis, tal como o jogo de guerra “Warhammer 40.000”. Neste último cada jogador possui um exército que é montado e pintado à mão composto por figuras em miniatura.

Na perspectiva de jogador, Tiago Lopes, que chegou a estudar no Instituto Superior Técnico, diz haver necessidade por parte das pessoas de procurar algo que as afaste dos ecrãs. A loja também é local de encontro de “roleplayers”. O grupo de Santarém pretende promover os “roleplaying” games (jogos de representação de personagens) pelo distrito e na comunidade digital. Tiago Lopes já viajou para vários países para arbitrar em torneios amadores, mas com jogadores de nível profissional, nomeadamente no Canadá, Brasil e Estados Unidos da América. Tiago Lopes diz a O MIRANTE que sempre teve como objectivo abrir uma loja de jogos com snack-bar e horário alargado.