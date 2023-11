Família procura jovem desaparecido na Ribeira de Santarém

João Nobre, de 25 anos, está desaparecido desde as 20h00 de sexta-feira, 3 de Novembro, depois de ter sido visto pela última vez junto à zona desportiva na Ribeira de Santarém. Sem notícias do paradeiro do jovem, a família, além do alerta às autoridades lançou apelos nas redes sociais e tem-se desdobrado em buscas para o tentar encontrar.

O pai do jovem, Manuel Nobre, adiantou a O MIRANTE tem havido relatos de avistamento de João Nobre noutros locais na Ribeira de Santarém e informações que podem vir a ser importantes para o desfecho deste desaparecimento.

As buscas pelo jovem que vestia um casaco azul e verde continuam a decorrer neste domingo, 5 de Novembro.

A família apela a quem tiver informações sobre o paradeiro de João Nobre que entre em contacto com as autoridades.