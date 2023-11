Limitação de tempo de estacionamento gera contestação de moradores em Torres Novas

Indignados, pedem medidas para que deixem de ser penalizados. Município vai estudar solução intermédia enquanto não entra em vigor o regulamento de estacionamento.

Quem vive no Largo das Forças Armadas, em Torres Novas, começou a deparar-se com um novo problema de estacionamento desde que a câmara municipal decidiu limitá-lo a um período máximo de oito horas numa tentativa de conseguir maior rotatividade de lugares para acesso ao comércio e serviços naquela zona da cidade. Agora, sempre que os moradores estacionam no período da noite arriscam-se a ter de manhã uma multa de estacionamento. O mesmo para os comerciantes que estacionam os automóveis no largo durante o dia de trabalho.

Pedro Pereira foi com a sua sogra, residente no Largo das Forças Armadas, à última reunião do executivo municipal de Torres Novas, alertar para o problema e pedir uma solução para quem ali vive sublinhando que a medida adoptada “não é exequível para os residentes daquela zona”. Lembrando que o próprio Plano Director Municipal de Torres Novas reserva um lugar de estacionamento para cada residente, o munícipe apelou ao bom senso do executivo camarário e sugeriu que fossem atribuídos dísticos para estacionamento aos moradores. “Há noite o estacionamento ultrapassa em muito as oito horas, não é compatível com as necessidades das pessoas”, vincou.

A Câmara de Torres Novas tem em período de consulta pública o regulamento municipal de zonas de estacionamento de duração limitada e é por esse motivo, afirmou o vereador com o pelouro do Trânsito, João Trindade, que a questão dos dísticos não pode ser implementada, admitindo que pode ser uma solução de futuro. No entanto, explicou em resposta aos munícipes, vão passar vários meses até que o regulamento esteja em condições de ser implementado.

Salientando que o Largo das Forças Armadas carece há vários anos de lugares de estacionamento para residentes e para os munícipes que se deslocam ao comércio e serviços, nomeadamente os da câmara municipal, o vereador socialista explicou que a medida das oito horas de limitação foi pensada para que os alunos da Escola Prática de Polícia não ocupassem aqueles lugares durante os cursos de formação de agentes. “O estacionamento estava insustentável naquela zona”, disse, acrescentando que está ciente de que esta medida “não está correcta e pode ter que sofrer ajustes”. João Trindade anunciou ainda que dentro de um mês deverá estar concluída a zona de estacionamento com lotação de 120 lugares pensada para a Escola Prática de Polícia.

Moradores e comerciantes estão a ser multados

Para Pedro Pereira, a Câmara de Torres Novas criou um problema aos moradores e precipitou-se ao colocar a sinalização para resolver a falta de estacionamento que é sentida “há 30 anos” sem antes ter em vigor o regulamento. Um problema que, alertou, já se está a traduzir em multas para quem ali vive e trabalha.

Sobre as multas de estacionamento já aplicadas, o presidente do município, Pedro Ferreira, disse que ia ver se a autarquia as pode reanalisar, o que julga ser possível, pelo menos as da GNR desde a transferência de competências para os municípios do processamento e aplicação de sanções no âmbito de processos contra-ordenacionais de estacionamento. O autarca admitiu também que têm chegado várias reclamações ao município e que vai “olhar para a legislação” para ver o que se pode fazer a curto prazo.

Do lado dos vereadores da oposição, Tiago Ferreira (PSD) sugeriu que o assunto fosse debatido na comissão de trânsito. Já António Rodrigues, do movimento P’la Nossa Terra, defendeu a aplicação da proibição de estacionamento para não residentes junto às habitações dos mesmos como medida transitória e para resolver o problema no imediato.