Mil hectares ardidos durante época de incêndios em Ourém

Danos provocados pelos incêndios de 2023 em Ourém foram menores do que os do Verão de 2022. Câmara de Ourém já recebeu parte do investimento de 1,5 milhões de euros para reparar danos dos incêndios do ano passado.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, disse a O MIRANTE, à margem da cerimónia de inauguração da Feira de Santa Iria, que já existe um balanço final dos danos provocados pelos incêndios de 2023 e que o resultado, embora seja sempre de lamentar, não é tão grave como o do Verão de 2022. Arderam cerca de mil hectares no concelho de Ourém este ano, o que, comparativamente ao ano anterior, é um número muito mais reduzido. “Não deixou de ser ainda um número significativo e que nos preocupa, mas não foi tão dramático como em 2022”, sublinhou Luís Albuquerque. Em termos de prejuízos materiais, o presidente do município esclareceu que não houve grandes estragos, embora tenha ardido muita área de pinheiro.

Relativamente à recuperação e reparação dos danos provocados pelos vários incêndios que deflagraram no concelho de Ourém em 2022, a Câmara de Ourém já recebeu parte do investimento de 1,5 milhões de euros prometido pelo Estado Central. Luís Albuquerque explicou ao nosso jornal que existe uma divisão em três processos sendo que um está adjudicado e à espera do visto do Tribunal de Contas, outro está para iniciar e o terceiro está para ser lançado o concurso.

Recorde-se que o projecto para reparar as perdas causadas pelos incêndios implicou um conjunto de trabalhos que se dividiram em duas áreas principais, a reparação da rede viária e a substituição de sinalização vertical e sinalética “Rota das Carmelitas”. O presidente da autarquia, explicou, na altura, que iam ser beneficiados os pisos de um conjunto de ruas nas freguesias do concelho com saneamento de áreas degradadas e pavimentação das faixas de rodagem, melhoramento e rectificação de bermas, valetas e pavimentação das áreas intervencionadas. As previsões apontam para uma área ardida em Ourém, em 2022, muito superiores a cinco mil hectares.