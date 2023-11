Ourém investe dois milhões de euros na reabilitação da rede viária

A Câmara de Ourém vai investir cerca de dois milhões de euros na reabilitação da rede viária em quatro freguesias, segundo os concursos públicos publicados em Diário da República no dia 25 de Outubro.

O concurso para a reabilitação de vias na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais e na União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos tem um preço base de 745.823,02 euros e uma execução prevista de 270 dias. Neste caso, está contemplada a requalificação da ponte da Soalheira e ruas adjacentes, na União de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais. Além de estreita, a ponte actualmente está interditada à passagem de veículos pesados.

No caso da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos trata-se de ruas na zona norte. O concurso para a beneficiação da rede viária na freguesia de Caxarias é de 474.600 euros, compreendendo duas vias e um prazo de execução de 120 dias. Um terceiro concurso público agora publicado em Diário da República refere-se à pavimentação de diversas ruas na freguesia de Seiça, investimento de 751.193,55 euros para concretizar em 180 dias.

O presidente da Câmara de Ourém referiu que este investimento decorre de um plano para melhorar as vias um pouco por todo o concelho sendo que agora contempla quatro freguesias. “Temos mais outras situações que estão em curso, um investimento global que chegará, seguramente, muito perto ou até ultrapassará os cinco milhões de euros, que tem em vista, precisamente, a requalificação de muitas das vias que estão a precisar”, declarou Luís Albuquerque, referindo que o investimento é feito exclusivamente com verbas municipais.