16º Encontro Nacional de Bibliotecas Públicas em Ferreira do Zêzere

O 16º Encontro Nacional de Bibliotecas Públicas vai realizar-se no Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere. “As (novas) missões das bibliotecas públicas: Para que serve uma biblioteca pública, hoje?” é o tema do encontro que decorre nos dias 8 e 9 de Novembro na presença de profissionais de bibliotecas públicas municipais de todo o país.

Ao longo dos dois dias vão realizar-se workshops em torno de temas fundamentais para o desenvolvimento das comunidades como a inovação e sustentabilidade, literacias e inclusão, processos participativos, cidadania e democracia, parcerias e estratégias na formação de leitores. Será entregue o Prémio de Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais 2021 e no final do encontro os participantes vão conhecer a aldeia ribeirinha de Dornes.