Carro mal estacionado complica trânsito em VFX

O final da manhã no centro de Vila Franca de Xira foi caótico devido a um automóvel mal estacionado na rua Serpa Pinto que impediu a passagem dos veículos pesados provenientes da Avenida Combatentes da Grande Guerra. O bloqueio durou mais de dez minutos para desespero dos condutores que ficaram retidos no trânsito. A situação também gerou indignação aos moradores e comerciantes que se juntaram no local. O cruzamento é problemático há muitos anos e apesar da sinalização no asfalto a impedir a paragem e estacionamento são muitos os condutores que ali param diariamente. O facto das pinturas estarem também a desaparecer tem gerado críticas. Os motoristas dos autocarros são muitas vezes os mais prejudicados já que também eles ficam muitas vezes impossibilitados de circular na zona. A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local.