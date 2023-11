Centro Escolar da Linhaceira já tem sistema de detecção de incêndios a funcionar

Problema foi denunciado em reunião passada do executivo de Tomar. Vice-presidente do município assumiu que não tinham conhecimento da situação e explicou que o sistema estava apenas desligado e não avariado.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Centro Escolar da Linhaceira já tem o sistema de detecção de incêndios a funcionar depois do vereador Tiago Carrão (PSD) ter alertado para o problema em reunião de executivo passada. O assunto voltou a ser debatido na última sessão camarária, de 30 de Outubro. A vice-presidente da autarquia, Filipa Fernandes (PS), que substituiu o presidente Hugo Cristóvão na condução dos trabalhos, explicou que os serviços de educação do município tinham recebido dois e-mails da Associação de Pais do Centro Escolar da Linhaceira, a 21 de Junho e 28 de Setembro, onde referiam o problema de o ar condicionado não arrefecer numa altura em que houve um pico de calor.

Filipa Fernandes continuou, esclarecendo que o município não tinha conhecimento da situação do detector de incêndios que, acrescentou, estava desligado e não avariado. A autarca disse ainda que a escola não tem ar condicionado devido ao consumo energético, à semelhança de muitas outras escolas do Médio Tejo. É utilizado um sistema de ventilação que apenas aquece, uma vez que “o período de aulas é maior durante o Inverno”.

Não está prevista nenhuma alteração ao sistema que está instalado, mas Filipa Fernandes prometeu ir avaliando a situação juntamente com a Associação de Pais e funcionários da escola para perceber se há necessidade de fazer alguma mudança.