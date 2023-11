Ourém requalifica acesso ao Santuário de Fátima por 3,7 milhões

A Câmara de Ourém vai requalificar uma das principais vias de acesso ao Santuário de Fátima, num investimento de 3,7 milhões de euros. Segundo o anúncio, a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus tem um prazo de execução de 365 dias. O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque, explicou à Lusa que a via “está em muito mau estado, não só em termos de plataforma estrada, como também com a falta de infraestruturas necessárias para uma via urbana desta dimensão, nomeadamente passeios, iluminação, ciclovia ou mobiliário urbano”, exemplificou.

“Esperamos que haja empresas interessadas para fazer obra”, salientou, referindo que “a ideia é ligar o Santuário de Nossa Senhora da Ortiga, através de ciclovia, até à rotunda Sul”, pelo que se trata de um “prolongamento desse projecto”. Luís Albuquerque adiantou que a obra “será totalmente financiada pelo orçamento municipal”, mas é um dos investimentos identificados “na regeneração urbana no âmbito do PT 2030”, declarando ter a expectativa de que “possa ser financiada uma parte dela, cerca de 75%, por fundos comunitários”.

Para já, a Câmara de Ourém conta com um financiamento de 150 mil dólares (cerca de 140 mil euros) da Fundação Ephesus, instituição norte-americana que já apoiou com o mesmo valor a criação da ciclovia da Ortiga. De acordo com o presidente da câmara, no primeiro trimestre de 2024, deverá haver também condições para lançar a requalificação da Avenida Papa João XXIII (que dá acesso à Autoestrada 1), ficando por fazer a requalificação da Estrada da Batalha, outro dos principais acessos ao Santuário de Fátima.