São Vicente do Paúl e Vale de Figueira homenageiam antigos combatentes

A União de Freguesias São Vicente do Paúl e Vale de Figueira e a Liga dos Combatentes de Santarém procederam à colocação de memoriais homenageando os soldados combatentes na I Guerra Mundial e na Guerra do Ultramar.

A União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira e a Liga dos Combatentes de Santarém homenagearam, nos dias 4 e 5 de Novembro, os soldados combatentes na I Guerra Mundial e na Guerra do Ultramar. Nessas freguesias foram instalados memoriais benzidos pelos padres de ambas as freguesias que estiveram presentes, padre João Moita (São Vicente do Paúl) e padre Tiago Moita (Vale de Figueira).

“A construção desta homenagem e respetivos memoriais revestem-se de uma importância dado todo o seu contexto, deste modo, imortalizam-se as memórias dos soldados que deram a sua vida pela pátria com consequências para as suas famílias e para a sua terra. Os memoriais são um agradecimento e recordação por todos os que lutaram”, diz O presidente da União de Freguesias de São Vicente do Pául e Vale de Figueira, Ricardo Luís Costa, em nota de imprensa.

Nas cerimónias participaram o presidente e o vice-presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves e João Leite, respectivamente, bem como o presidente da União de Freguesias de São Vicente do Pául e Vale de Figueira, Ricardo Luís Costa, a presidente da assembleia de freguesia, Susana Veiga Branco, e outros autarcas locais

Estiveram também presentes o presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes, sargento-chefe Carlos Pombo, o tenente-coronel Fernando Rita, representante da Comissão Pró Memorial, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pernes, Manuel Maia Frazão, familiares de combatentes e outras individualidades.

FOTOS – DR