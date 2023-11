Candidaturas abertas para arrendamento apoiado em Vila Franca de Xira

A Câmara de Vila Franca de Xira lançou um concurso público para a atribuição de nove habitações municipais em regime de arrendamento apoiado. As candidaturas estão abertas e podem ser submetidas até 13 de Novembro. O programa abrange diversas localidades dentro do concelho, nomeadamente Alverca do Ribatejo, Castanheira do Ribatejo, Póvoa de Santa Iria, Vialonga e Vila Franca de Xira. As fracções disponíveis variam em tipologia, indo desde o T1 (um quarto) ao T3 (três quartos). O concurso público, realizado por classificação, tem um período de validade de um ano após a publicação da lista dos candidatos apurados. Durante esse período, as fracções podem ser atribuídas aos suplentes, além das que estão a concurso actualmente, caso o município venha a adquirir mais imóveis para este fim. Os interessados podem obter mais informações nas Lojas do Munícipe localizadas em Vila Franca de Xira, Alverca do Ribatejo e Póvoa de Santa Iria, bem como nos Centros Comunitários e Juntas de Freguesia do concelho.