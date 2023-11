Comissão de Festas de Marinhais apresenta contas depois de saldar dívida

A Comissão de Festas de Marinhais 2023 apresentou saldo positivo depois de inicialmente ter apresentado uma dívida de cerca de 20 mil euros com as festas locais. A situação reverteu-se com dois fins-de-semana de peditórios, donativos e a ajuda de comerciantes que fizeram descontos em algumas facturas. A Comissão de Festas de Muge 22/23 mostrou-se solidária e os elementos fizeram donativos a título individual. Os resultados das Festas de Marinhais 2023 foram publicados no Facebook do grupo na noite de terça-feira, 24 de Outubro.

Foram gastos em artistas, fogo-de-artifício e diversos mais de 133 mil euros, em licenças mais de 10 mil euros, em compras perto de 55 mil e em obras no recinto cerca de nove mil euros (cimentar o chão e renovar o bar). O total perfaz mais de 207 mil euros. Os peditórios e donativos resultaram em mais de 100 mil euros, os eventos ao longo do ano em mais de 50 mil, e as outras receitas, que terão que ver com as receitas da festa, pouco mais de 50 mil euros. O total de receitas foi de cerca de 212 mil euros, sendo o resultado líquido de aproximadamente cinco mil euros. A verba foi entregue à comissão de festas de 2024.

As mais de três dezenas de jovens que organizaram a festa atribuíram as culpas da dívida ao baixo consumo de domingo e segunda-feira, 6 e 7 de Agosto, dias em que actuaram Dillaz e Fernando Daniel, respectivamente. A comissão partiu do zero uma vez que o dinheiro angariado pela anterior comissão foi doado aos bombeiros do concelho. A comissão de 2023 decidiu fazer obras antes das festas começarem para poderem usufruir durante o evento, ao contrário das anteriores comissões que procederam às obras depois das festas terminarem, referiu a O MIRANTE Danilo Santos, juiz da comissão, na tarde que antecedeu o arranque dos festejos.

A fraca adesão do festival organizado pela comissão em Maio deste ano, o Marinhais Music Fest, também contribuiu para os maus resultados, uma vez que existiam muitas expectativas em relação à iniciativa. A esperança era encher o recinto com capacidade para quatro mil pessoas e a adesão ficou por menos de metade, contando-se cerca de 1.700 espectadores, a maioria de fora do concelho de Salvaterra de Magos.